Deel van De Westereen tijdelijk zonder stroom

za 03 april 2021 14.50 uur

DE WESTEREEN - Honderden huishoudens in De Westereen kwamen zaterdagmiddag zonder stroom te zitten. Dat gebeurde nadat medewerkers van Liander gecontroleerd de spanning van het net haalden om een storing op te lossen.

De storing werd eigenlijk ontdekt door bewoners van de Spjochtstrjitte. Zij roken een vreemde lucht en lampen knipperden. Zowel de brandweer als Liander kwamen ter plaatse. De monteur vertrouwde het niet en in overleg is daarop besloten om gecontroleerd de stroom tijdelijk af te sluiten.

Daarna konden de monteurs van Liander veilig hun werk doen. Er zou een probleem zijn in de laagspanning. In de loop van de middag is dit probleem gerepareerd. Omstreeks 16.00 uur was het probleem in het verdeelstation verholpen.

Het ging om huishoudens in de straten:

A van der Meulenstrjitte

Blokmiesstrjitte

Boppewei

Brongersmastrjitte

Brugchelencamp

Conradistrjitte

De Acht

De Balstien

De Bjirken

De Teltsjebeam

Djipswal

Doarpsstrjitte

Egbert Baarsmastrjitte

Eksterstrjitte

Feddamastrjitte

Ferbiningspaad

Finkstrjitte

Foarstrjitte

Fogelsang

Gielfinkstrjitte

Grienkamp

Keapmanswei

Keimpe Sikkemawei

Klysterstrjitte

Lange Reed

Ljurkstrjitte

Lysterstrjitte

Miesstrjitte

Munewei

Nijverheidswei

Noarder Stasjonsstrjitte

Parkloane

Pastorijloane

Postdostrjitte

Putterstrjitte

Sikke Boukesstrjitte

Skoallestrjitte

Skriesstrjitte

Spjochtstrjitte

Tsjerkestrjitte