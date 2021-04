Tijdelijke danslocatie ModèstoDûns aan De Daam

za 03 april 2021 11.50 uur

BURGUM - In het kader van "Laten we vooral kijken naar wat wèl kan!" heeft ModèstoDûns in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel een tijdelijke danstent laten plaatsen bij de Molkfabryk in Burgum. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de trainingen in de Molkfabryk en de Nije Westermar niet doorgaan. Jeugdcultuurschool Het Achterland gaat ook gebruik maken van de tent.

Door het toepassen van de tent, die deels open gaat tijdens de trainingen, kan het wel veilig vanwege voldoende ventilatie. Donderdag is de tijdelijke locatie geopend door wethouder Gelbrig Hoekstra. ModèstoDûns kan op deze manier alle danslessen voor de 200 leden weer hervatten.