Opnieuw brand in oud muziekgebouw Van Kleffenstraat

za 03 april 2021 01.40 uur

DOKKUM - In de vroege ochtend van zaterdag 3 april is er opnieuw brand ontstaan in het oude muziekgebouw aan de Van Kleffenstraat in Dokkum.

De brandweer van Dokkum werd om 00.19 uur gealarmeerd voor een woningbrand. De brandweer alsmede de politie kwamen met spoed ter plaatse.



Een persoon in een camper die pal naast het gebouw stond, hoorde geknetter buiten en ontdekte de brand en alarmeerde de hulpdiensten. De eigenaar van de camper ontkoppelde de stroomvoorziening en verreed de camper, de afvalzak achterlatend. Een ander camper koos een ander veilig heenkomen.

Het is de tweede keer dat er brand is het voormalige gebouw van muziekvereniging DoMuKo. Op 19 februari ontstond er voor het eerst brand in het leegstaande pand.

