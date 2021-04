Mooi schouwspel poppen Morra bij donker

vr 02 april 2021 23.20 uur

MORRA - Vrijdagavond was het een komen en gaan van mensen die even een kijkje kwamen nemen bij de poppen van het project Kamp Morra in een weiland aan de Kûpwei bij Morra.

Overdag was het al een prachtig schouwspel, maar bij het donker gaven de lichtjes op de poppen een extra dimensie aan het geheel.

Veel mensen kwamen net voor het ingaan van de avondklok nog even een kijkje nemen.

FOTONIEUWS