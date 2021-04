Bermbrand carpoolplek Dokkum

vr 02 april 2021 23.15 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest vrijdagavond iets na tien uur in actie komen voor een bermbrand bij de carpoolplaats aan de Lauwersseewei bij Dokkum.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al uit. De politie was in het naastgelegen park aan het zoeken naar de mogelijke brandstichters.

De brandweer heeft de boel voor de zekerheid nog afgeblust.

