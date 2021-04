Vaccinatieafspraken vervallen door pauze AstraZeneca

vr 02 april 2021 18.43 uur

LEEUWARDEN - De komende vier dagen vervallen zo’n 300 tot 400 afspraken voor mensen die via GGD Fryslân het AstraZenecavaccin tegen corona zouden krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft vrijdag vanaf 16.30 uur een pauze ingelast voor het gebruik van het middel bij mensen die of jonger dan zestig jaar zijn. Wie zestig jaar of ouder is, kan wel het vaccin krijgen.

Aanleiding voor de tijdelijk stop is een nieuwe rapportage van het Lareb, het landelijk centrum dat de meldingen over bijwerkingen ontvangt. Die gaan over gevallen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het betreft vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.

Na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM heeft minister De Jonge tot de pauze besloten. Komende woensdag volgt op grond van informatie van het Europese Medicijnagentschap EMA een nieuwe afweging. Personen voor wie het opschorten van de prik geldt, krijgen bericht via het landelijke afsprakencentrum.

De afspraken voor het vaccineren met het Pfizer-vaccin gaan de komende dagen wel gewoon door.