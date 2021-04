Duizenden poppen symbool voor vluchtelingkinderen

vr 02 april 2021 17.12 uur

MORRA - Ruim 4000 poppen zijn deze week geplaatst in een weiland aan de rand van het dorp Morra. De duizenden poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven, zoals Kamp Moria. De poppen werden door gezinnen, dorpen, kerken en scholen aangekleed. Zo'n 3000 mensen deden mee aan de actie.

De initiatiefnemers achter de actie vragen aandacht voor de schrijnende situatie van de kinderen in Kamp Moria. "We willen met dit statement zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te helpen bovenaan de agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Wij hebben het hier in Nederland heel goed en hoeven niet in een tent te slapen of drie uur in de rij te wachten voor de douche..." aldus Elizabeth Pilat een van de initiatiefnemers van Kamp Morra.

Pilat zette de actie samen met Sharon Postma, Wini Weidenaar en Marian van Voorn op. Er was een plan van 4222 poppen maar de actie was zo'n groot succes dat dat aantal ruimschoots overtroffen is. Donderdag werden er nog extra gaten gemaakt voor nieuwe poppen.

