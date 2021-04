Nu al zorgen om zwerfafval McDonald's Dokkum

vr 02 april 2021 12.55 uur

DOKKUM - Raadslid Cootje Klinkenberg van Actief Links Lokaal is bezorgd over de hoeveelheid zwerfafval die de toekomstige McDonald's Dokkum straks veroorzaakt. Ze roept het college van B&W in schriftelijke vragen op om met aanvullende maatregelen te komen. "Van de top-20 aan merken die Zwerfinator Dirk Groot in de voorbije jaren aantrof in het zwerfafval staat McDonald’s ruim bovenaan", schrijft Klinkenberg. "Hoe wordt voorkomen dat er een loop ontstaat tussen de McDonalds een het aangrenzende park en de bijbehorende stroom aan zwerfafval?", vraagt het raadslid zich af.

Tolhuispark

Veel buurtbewoners in Dokkum maken zich zorgen over het toekomstige zwerfafval van McDonalds. Klinkenberg: "De nieuwe vestiging is gelegen tegen het prachtige Tolhuispark en wij voorzien een golf van zwerfafval." In Hardinxveld-Giessendam leverde een nieuwe vestiging van McDonald's onlangs ook veel zwerfafval op.

De fractie wil van het college onder andere weten met welke regelmaat er zwerfafval wordt opgeruimd en wat er in het vooroverleg verder kan worden gedaan om de hoeveelheid zwerfafval tegen te gaan. Van de hoeveelheid verpakkingen die zwerfafval onderzoeker Groot vond waarvan het merk herkenbaar was (45.050 stuks) was ruim 12 procent (5485 stuks) afkomstig van McDonald's.

Gesloten afvalbakken

"Er wordt in de huidige aanvraag wel wat gezegd over zwerfval, maar hier missen wij een aantal details. Er wordt bijvoorbeeld niets genoemd over de te plaatsen type afvalbakken", zo zegt Klinkenberg. Als er geen volledig gesloten afvalbakken worden gebruikt, gaan vogels, ratten en andere dieren er met de sausbakjes/rietjes waar nog etensresten in zitten vandoor en dat verspreidt zich snel.