Online petitie tegen gaswinning in Tytsjerksteradiel

vr 02 april 2021 12.25 uur

BURGUM - Onder het motto 'Gjin gegriem yn Fryske grûn!' hebben zeven fracties van Provinciale Staten een online petitie gestart tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en aangrenzende gemeenten. Er moet volgens de partijen juist een einde komen aan gaswinning uit kleinere gasvelden.

Nu de gaskraan in Groningen dichtgaat, moet er elders meer gas worden gewonnen. Friesland is een mooie plek hiervoor omdat er nog gas in de grond zit en er bovendien relatief weinig mensen wonen. Het Ministerie sloeg bezwaren van lokale overheden eerder al in de wind.

De fracties van FNP, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en D66 hopen ook dat het eind in zicht is voor gaswinning met de komst van een nieuw progressiever kabinet.

Vrijdag hadden al 300 mensen de petitie getekend.