Weekbericht GGD: Coronacijfers blijven hoog

vr 02 april 2021 12.13 uur

LEEUWARDEN - De Friese coronacijfers laten net als een week eerder een stabiel beeld zien. Het aantal nieuwe besmettingen bleef met 1650 nagenoeg gelijk aan dat van een week eerder (1658). Wel waren er iets minder tests en vaccinaties. Dankzij het vaccineren van ouderen is het aantal sterfgevallen flink gedaald. Door het verkrijgen van extra vaccins zijn nu meer afspraken te maken. Het testen en prikken gaat door tijdens Pasen.

In Friesland vinden de meeste besmettingen plaats in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar. Deze groep laat zich ook het meest testen. De groep 12 tot 18 jaar groeide afgelopen week het sterkst, van 8 procent van het totaal aantal Friese besmettingen naar 11 procent. Ook bij dertigers en vijftigers was er een toename. Er waren veel minder besmettingen onder zestigers (van 10 procent naar 7 procent van alle besmettingen).

Het aantal besmettingen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen bleef nagenoeg gelijk. In het voortgezet onderwijs waren 20 procent meer besmettingen (van 132 naar 158). Het aantal positieve tests bij basisschoolleerlingen steeg van 175 naar 186. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) bleef schommelen rond de 8 procent.

Minder overlijdens

Nu het vaccinatieprogramma enkele maanden loopt, is bij de GGD duidelijk merkbaar dat minder mensen overlijden door corona. In maart zijn bij GGD-Fryslân 53 overlijdens gemeld, in februari 130. Hier staat tegenover dat de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog blijft. Er waren deze week 18 nieuwe ziekenhuisopnames, tegen 11 een week eerder.

Testen en zelftesten

Deze week hebben 17.075 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Vorige week was dit een recordaantal van 18.482. Omgerekend naar één test per inwoner heeft nu de helft van de Friese bevolking zich sinds 1 juni een keer laten testen. Vanaf 1 juni vorig jaar was het voor iedereen mogelijk om zich in geval van klachten te laten testen.

Enkele apotheken bieden sinds kort coronazelftesten aan. Deze zijn minder betrouwbaar dan de gratis pcr-test van de GGD. Een zelftest is daarom niet bedoeld voor mensen die klachten hebben of die in de zorg werken. Wel kunnen deze antigeentesten de veiligheid vergroten als mensen zichzelf testen als zij naar school of naar het werk moeten. Bij een positieve test is het advies om alsnog een her-test bij de GGD te doen.

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 10.160 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De week ervoor waren dit 11.871 personen. De afname is te verklaren doordat er vorige week naast het vaccineren in de vaste locaties geprikt is op de eilanden. De komende weken krijgt de GGD duizenden extra doses Pfizer-vaccin. Hierdoor zijn in Leeuwarden meer afspraken te maken. Wie dit nog niet gedaan heeft en wel een uitnodiging heeft, kan hier gebruik van maken. In totaal zijn er nu 80.084 prikken gezet door de GGD bij Friezen, waarvan ruim 52.000 bij 75-plussers. Bijna 24.000 provinciegenoten hebben twee prikken gehad.

Bij wie in de afgelopen zes maanden corona is vastgesteld, volstaat voortaan één in plaats van twee om voldoende bescherming op te bouwen.

Komende week krijgen de 71- en 72-jarigen een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De week erna volgen de 69- en 70-jarigen. Ondertussen beginnen de huisartsen ook met het vaccineren van de nieuwe doelgroep van 60 tot 65 jaar. GGD-Fryslân stelt hiervoor priklijnen beschikbaar in de vaccinatielocaties. Diverse huisartsenpraktijken, vooral die in de grotere plaatsen, gaan hier gebruik van maken.

Paasdagen

De bestrijding van het coronavirus stopt niet tijdens Pasen. GGD Fryslân gaat door met vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek. De advieslijn (088-2299333) blijft overdag bereikbaar.

Cijfers

Met de 1650 besmettingen van deze week zijn nu 33.007 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 7 sterfgevallen gemeld, het laagste aantal van dit jaar. Er zijn 18 ziekenhuisopnames doorgegeven (vorige week 11).

Gemeenten

In acht gemeenten daalde deze week het aantal nieuwe coronabesmettingen. De daling was met bijna een kwart het sterkst in Dantumadiel. In Tytsjerksteradiel was de stijging het grootst; bijna de helft meer. Ooststellingwerf had nog niet eerder zoveel positieve tests als nu (92).

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 313 (309), Leeuwarden 247 (222), De Fryske Marren 156 (186), Noardeast-Fryslân 155 (162), Smallingerland 129 (161), Waadhoeke 112 (128), Heerenveen 97 (75), Ooststellingwerf 92 (77), Tytsjerksteradiel 90 (63), Weststellingwerf 64 (69), Dantumadiel 56 (72), Achtkarspelen 56 (41), Opsterland 46 (56), Harlingen 30 (30), Terschelling 5 (5), Schiermonnikoog 1 (2), Ameland 1 (0) en Vlieland 0 (0).