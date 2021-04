Agent die met pensioen gaat opgehaald in een Tesla

do 01 april 2021 16.00 uur

DRACHTEN - Een agent van Politie Oost-Fryslan had donderdagmiddag wel een hele speciale lift naar zijn werk. Hij werd onder politiebegeleiding van huis opgehaald en naar het politiebureau in Drachten gebracht. De stoet bestond uit vier motoren en speciaal voor één april bestickerde Tesla en een politiebus.

De agent, Ron Leicht, gaat namelijk met pensioen. Hij was actief als wijkagent in Opsterland. In de dorpen Tijnje, Terwispel, Luxwoude, Jonkerslan, Langezwaag en Lippenhuizen. Daarnaast is hij ook actief geweest in Drachten.

