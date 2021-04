KV It Fean verhuist naar sportpark Vierstromenland

do 01 april 2021 15.50 uur

SURHUISTERVEEN - Korfbalvereniging It Fean in Surhuisterveen gaat waarschijnlijk verhuizen naar het sportpark Vierstromenland. Dit voorstel doet het gemeentebestuur aan de raad.

Bij Vierstromenland is voldoende ruimte om twee korfbalvelden aan te leggen naast de bestaande skeelerbaan/ijsbaan van stichting accommodatie stichting Blauknopke. Het clubgebouw bij de skeelerbaan wordt daarbij verbouwd en vergroot zodat de korfbalvereniging en de skeelervereniging hier gezamenlijk gebruik van kunnen maken. "Door nu een goede en toekomstbestendige locatie te kiezen voor korfbalvereniging It Fean, anticiperen we op het capaciteitsprobleem op de bestaande locatie. Ook is het voor de vereniging goed als er een definitieve eigen plek komt", aldus wethouder Jouke Spoelstra.

It Ketting

Op sportpark It Ketting in Surhuisterveen zijn op dit moment de voetbalverenigingen v.v. ’t Fean ’58, VV Surhuisterveen en korfbalvereniging it Fean actief. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van het sportpark in zijn huidige vorm voor alle verenigingen te beperkt is. Daar komt bij dat de capaciteit over een aantal jaren nog beperkter wordt omdat het kunstgrasvoetbalveld aan beddenfabrikant AVEK verkocht is in verband met de toekomstige verplaatsing van het bedrijf. De komende 7 jaar kunnen de voetbalverenigingen nog gebruik maken van het veld op basis van een recht van opstal.

Voor de verplaatsing van de korfbalvereniging is nog geen budget beschikbaar. De raad wordt daarom gevraagd om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een geraamd krediet van €679.000,00. De raad zal hierover op 22 april een besluit nemen.