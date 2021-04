1 april in de regio

do 01 april 2021 15.00 uur

BURGUM - Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn, donderdag was het 1 april. Veel bedrijven en instellingen hadden het een en ander voorbereid. Van nieuwe opsporingsmethoden tot nieuwe auto's, er kwam van alles voorbij. Hieronder een overzicht van een aantal van deze grappen.

DNA-test inzetten tegen zwerfafval

De gemeente Opsterland heeft vlak voor 1 april een video online gezet waarin ze de nieuwe strategie presenteren tegen zwerfafval. In de video wordt verteld dat DNA-tests steeds goedkoper worden en daarmee goed ingezet kunnen worden. De techniek zou gebruik gaan worden om daders van zwerfafval op te sporen.

Zwerfafval Opsterland Aangepakt; DNA-sneltest en camera's in afvalbakken. Wethouder Jonkman geeft uitleg over deze nieuwe methoden om de pakkans met 75% te vergroten https://t.co/aWxEDfyecW De verwachting is dat het zwerfafval en overvolle afvalbakken nu tot het verleden horen. pic.twitter.com/1R9zUehYdA

Brandweer gaat flyboard inzetten

Vanaf aankomend watersportseizoen heeft de brandweer de beschikking over een nieuwe gadget: een flyboard. “We kunnen het vaartuig voor heel veel incidenten inzetten. Denk aan het redden van een dier in een overhangende boom, het redden van een drenkeling, het blussen van een brand op het water“ aldus Ingrid Weert, woordvoerder van Brandweer Fryslân. Op korte termijn zullen manschappen worden opgeleid zodat ze op tijd klaar zijn om ingezet te worden.

We gaan flyboards inzetten als blusreddingsvaartuig!

Het flyboard kan ingezet worden voor meerdere incidenten op en rondom het water. Meer weten? Check dan even onze website: https://t.co/X7EP3TLpMF pic.twitter.com/3EhzFOYY3D

Burgumer politie rijdt rond in nieuwe Tesla

Ook de politie gaat duurzaam de weg op. In Burgum werd donderdag de eerste Tesla met 'politie striping' geïntroduceerd. De Tesla Model 3 werd getest tussen Burgum en Sumar. De auto heeft 462 pk en een topsnelheid van 250 km/u.

Meer over de Tesla in Burgum is hier te vinden.

Team Verkeer Noord Nederland nu nog sneller

Naast dat Burgum een Tesla presenteerde, had ook Team Verkeer Noord-Nederland een nieuwe auto gekocht. En niet zomaar een auto, het nieuwe sneller interventie voertuig is namelijk een Ferrari. “Het scheelt zeker 20 minuten om van Harlingen naar Coevorden te rijden!! Top!” aldus Team Verkeer Noord-Nederland op Instagram.

