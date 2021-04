Burgumer politie rijdt rond in nieuwe Tesla

do 01 april 2021 12.29 uur

BURGUM - Ook de politie gaat duurzaam de weg op. In Burgum werd donderdag de eerste Tesla met 'politie striping' geïntroduceerd. De Tesla Model 3 werd getest tussen Burgum en Sumar. De auto heeft 462 pk en een topsnelheid van 250 km/u.

Een agent had eerder aan zijn collega's van basisteam Noordoost Fryslân laten weten dat ze bij de politie willen verduurzamen en hiervoor de elektrische wagens gaan proberen. De politie is nu ook veel sneller ter plaatse bij calamiteiten dan voorheen in de 'oude' dienstvoertuigen.

FOTONIEUWS