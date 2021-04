Scooterrijder gewond bij ongeval op fietspad

do 01 april 2021 11.45 uur

SUMAR - Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de Van Harinxmaweg bij Sumar. De man zou een paar fietsers inhalen en kwam in de berm terecht. De bestuurder kwam vervolgens ten val.

De man is eerst opgevangen door omstanders en daarna door het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is later overgebracht naar het ziekenhuis.