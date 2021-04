Scooterrijder gewond bij aanrijding in Kortehemmen

wo 31 maart 2021 18.31 uur

KORTEHEMMEN - Een scooterrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Boskwei in Kortehemmen. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou onder invloed van alcohol zijn scooter hebben bestuurd.

De Boskwei was vanwege de afhandeling van het ongeval enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

FOTONIEUWS