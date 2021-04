Man (32) opgepakt voor gooien brandbom politiebureau

wo 31 maart 2021 17.54 uur

DOKKUM - De politie heeft deze maand een verdachte opgepakt voor het gooien van een brandbom in het politiebureau aan de Parklaan in Dokkum. Dit gebeurde tijdens de jaarwisseling omstreeks 1.00 uur. Het brandende voorwerp werd via een raam naar binnen gegooid en er ontstond een forse rookontwikkeling.

De politie wist woensdag te melden dat er een 32-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân is aangehouden voor dit incident. De brand kon tijdig worden geblust en er ontstond wel schade aan het interieur. De verdachte kwam uit onderzoek naar voren. Er wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt.