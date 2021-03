Tjaarda flats staan op breuklijn gaswinning

wo 31 maart 2021 14.20 uur

DRACHTEN - De Tjaarda flats in Drachten staan precies op een breuklijn in de grond. Vanuit de boorlocatie Nijega 1-6-8 wil Vermilion Energy gas gaan winnen via een side track in deze breuklijn. GroenLinks maakt zich zorgen over deze kwestie. De breuklijn ligt tussen Oudega en loopt onder Drachten door naar Ureterp. GroenLinks stelde onlangs schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur van Smallingerland over deze zaak.

Ministerie overrulde gemeente

Het college van B&W laat in een reactie weten dat zij op de hoogte is van het feit dat het Ministerie een omgevingsvergunning voor het verrichten van boorwerkzaamheden heeft verleend. "Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen en hebben geadviseerd de omgevingsvergunning niet te verlenen. Het Ministerie heeft echter als bevoegd gezag anders besloten."

Bevingen bij breuklijnen

GroenLinks maakt zich zorgen omdat aardbevingen vaak plaatsvinden in de nabijheid van breuklijnen. De partij wil dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met het Ministerie over deze kwestie. Het bestuur laat weten dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de kans op schade aan gebouwen klein inschat op basis van de verwachte bodemdaling en het seismisch risico. Het Ministerie onderschrijft daarmee de conclusies van Vermilion.

Het gemeentebestuur deed GroenLinks een schriftelijke belofte: "Wij hebben zowel bestuurlijk als ambtelijk periodieke overlegmomenten met het Ministerie. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om uw zorgen over de gevolgen van bodemdaling en seismische activiteit nogmaals onder de aandacht te brengen en u over de uitkomsten van dit overleg te informeren."