Eerste poppen geplaatst in weiland bij Kamp Morra

di 30 maart 2021 17.30 uur

MORRA - Vandaag is aan een weiland aan de Kûpwei bij Morra gestart met het plaatsen van de eerste 1.400 poppen voor het project Kamp Morra.

Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. De poppenmakers, met name afkomstig uit Groningen en Fryslân maar ook ver daarbuiten, hebben de ruim 4.000 poppen in de afgelopen weken gemaakt.

Het doel is om op vrijdag 4.222 poppen in het weiland te hebben geplaatst. Volgens Wini Weidenaar (één van de initiatiefnemers) zouden het er best wel eens 6.000 kunnen worden.

De organisatie wil de bezoekers op het hart drukken om vooral niet uit de auto te stappen als men komt kijken vanwege de veiligheid op de weg en het coronavirus. Het opbouwen is via een livestream te volgen: www.kampmorra.nl.

