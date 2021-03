Jongetje bekneld tussen spaken van zijn fiets

di 30 maart 2021 17.24 uur

DE WESTEREEN - Een jongetje is dinsdagmiddag bekneld geraakt tussen de spaken van zijn fiets in De Westereen. Dit gebeurde nadat hij tijdens het fietsen op de skeelerbaan aan de Badhûswei ten val was gekomen. De brandweer moest er aan te pas komen om hem te bevrijden.

Met een schaar zijn de spaken doorgeknipt om het kind uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij kwam met de schrik vrij. Uit voorzorg is er nog wel een ambulance ter plaatse gekomen.