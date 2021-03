Verdachte boos: ex-vriendje hackt Google-accounts

di 30 maart 2021 16.30 uur

LEEUWARDEN - In een boze bui had een Gorredijker (21) een band lek geprikt van de auto van de ouders van het ex-vriendje van zijn vriendin. Dinsdag zat hij tegenover de politierechter. In eerste instantie had de Gorredijker bij de politie alles ontkend. "Toen was ik emotioneel", zei hij.

Google-accounts gehackt

Eenmaal in de rechtszaal speelde hij open kaart. “Dat maakt alles een stuk gemakkelijker”, merkte de rechter op. De verdachte was medio augustus vorig jaar samen met zijn vriendin en zijn schoonvader naar de ouderlijke woning van het ex-vriendje gegaan om verhaal te halen. De jongen zou de Google-accounts van het stel hebben gehackt. "Hij ging in onze Gmail koekeloeren", zei de verdachte.

Gesis en blikken geluid

Ze gingen naar de jongen toe om te vertellen dat hij op moest houden. Volgens de Gorredijker begon de vader meteen te schelden. De vader zou de verdachte ook hebben geschopt. Een buurvrouw kwam tussenbeide en leidde de Gorredijker met zachte drang weg. Toen ze bij de auto van de andere partij waren, hoorde de buurvrouw ineens gesis en een blikken geluid.

Bereid schade te betalen

De verdachte had een band lek gestoken en een deuk in de kofferbak gemaakt. Bij de politie wist hij nog van niks, dinsdag gaf hij ruiterlijk toe wat hij had gedaan. Hij was ook bereid om de schade te betalen: 122 euro voor een nieuwe band en 700 euro om de blikschade te verhelpen. Als straf legde de rechter een boete van 250 euro op.

Lesje wel geleerd

Dat was conform de eis van de officier van justitie. De door de officier voorgestelde voorwaardelijke boete van 200 euro liet de rechter achterwege, hij ging er vanuit dat de Gorredijker zijn lesje wel had geleerd. "Ik denk dat u hier niet weer komt", aldus de rechter.