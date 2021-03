68-jarige man heeft kinderporno: 3 maanden cel

di 30 maart 2021 14.20 uur

LEEUWARDEN - Nadat de politie in 2018 zijn twee computers in beslag nam omdat er kinderporno op stond, kocht een 68-jarige inwoner van Wyns een nieuwe pc, waarmee hij opnieuw kinderporno downloadde. Dinsdag werd de man veroordeeld tot drie maanden cel voor het downloaden en bezit van kinderporno.

Alcoholverbod

Bovenop de gevangenisstraf legde de Leeuwarder rechtbank drie maanden cel voorwaardelijk op plus een werkstraf van 150 uur. De verdachte moet zich bij de reclassering melden en zijn computers en gegevensdragers zullen in de toekomst gecontroleerd worden op de aanwezigheid van kinderporno. De rechtbank legde ook een alcoholverbod op, de reclassering beschouwde het alcoholgebruik als een risicofactor.

Op nieuwe computer weer kinderporno

Op de computers die in de zomer van 2018 in beslag werden genomen, trof de politie ruim 2000 bestanden met kinderporno aan. Het overgrote deel, 95 procent, waren seksueel getinte afbeeldingen van kinderen onder de twaalf jaar. Ruim een jaar later meldde de verdachte uit zichzelf dat hij een nieuwe computer had en dat hij opnieuw kinderporno had gedownload. Ditmaal ging het om 277 afbeeldingen.

Rechtbank twijfelde aan oprechtheid verdachte

De reclassering maakte zich zorgen om de bagatelliserende houding van de verdachte. Die zorgen deelde de rechtbank. De man zei twee weken geleden op de zitting dat hij inzag dat kinderporno verkeerd is, maar de rechtbank twijfelde aan zijn oprechtheid. In dit soort zaken geldt het taakstrafverbod: net als in andere zedenzaken kan volgens de wet niet worden volstaan met het opleggen van alleen maar een werkstraf. De verdachte is inmiddels in behandeling gegaan bij de GGZ. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).