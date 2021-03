Facebook verwijdert onjuiste claims over coronavaccins

di 30 maart 2021 11.17 uur

LEEUWARDEN - Vanaf heden verwijdert Facebook nog meer valse beweringen over coronavaccins op de social media platformen Facebook en Instagram. Sinds december is Facebook bezig met het verwijderen van foutieve claims die door gezondheidsexperts ontkracht zijn. De lijst met foutieve informatie, zoals de bewering dat vaccinaties autisme veroorzaken of niet effectief zijn tegen de ziekte waar ze voor gemaakt zijn, wordt uitgebreid.

Breed oriënteren

Onderzoek wijst uit dat Nederlanders zich nog altijd breed oriënteren voor nieuws. Vaak wordt nieuws tot zich genomen van meerdere nieuwsmedia van diverse aanbieders. Er is een kleine minderheid die social media als voornaamste nieuwsbron gebruikt. Verhoudingsgewijs maken Nederlanders zich dan ook weinig zorgen over nepnieuws. Wel daalt het gebruik van traditionele media continu terwijl online gebruik steeds meer toeneemt. Internet vergelijken is tegenwoordig voor veel mensen een must. Voor met name jongeren zorgen Facebook en Google dat ze nieuws voorgeschoteld krijgen zonder redactionele verantwoordelijkheid. Facebook neemt op dit punt dus meer verantwoordelijkheid wanneer het aankomt op het verspreiden van nepnieuws over vaccinaties.

Valse claims

Facebook verwijdert vanaf heden, na overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en andere experts, ook berichten die ongefundeerd beweren dat vaccinaties niet effectief werken tegen de ziekte waarvoor ze ontwikkeld zijn. Ook berichten die claimen dat de ziekte veiliger is dan de vaccinatie, dat vaccinaties giftig of gevaarlijk zijn of andere aandoeningen veroorzaken, zoals autisme, worden verwijderd. Dergelijk nepnieuws zorgt ervoor dat mensen onjuist geïnformeerd worden, waardoor ze op basis van verkeerde informatie kunnen besluiten om zich niet in te laten enten. In Friesland neemt het aantal inwoners dat per dag gevaccineerd wordt langzaam maar zeker toe sinds de opening van meerdere GGD priklocaties. Daarnaast wordt strenger opgetreden tegen complottheorieën. Berichten waarin staat dat corona door mensen bedacht en gemaakt is worden niet meer toegestaan, evenals bijvoorbeeld de samenzweringstheorieën van QAnon en Holocaust-ontkenningen. Facebook en Instagram passen de nieuwe regels per direct toe. De focus ligt op groepen, accounts en pagina's die eerder de regels hebben overtreden. Na meerdere overtredingen kunnen accounts verwijderd worden.

Gevaar van nepnieuws

Om te bepalen welk nieuws en welke zoekresultaten iedere gebruiker te zien krijgt, maken Facebook en Google gebruik van geavanceerde algoritmes. Facebook weet wat de gebruiker interessant vindt op basis van het liken, delen of plaatsen van reacties onder berichten. Hierdoor krijgt een gebruiker telkens dezelfde soort content te zien, terwijl andere berichten niet worden getoond. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker keer op keer bevestigd krijgt wat hij of zij al wist. Dit staat ook wel bekend als de 'filter bubble'. Het gevaar van deze bubbel is dat men een mening vormt op basis van slechts enkele bronnen. Dit leidt ertoe dat mensen minder kritisch worden en gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Nepnieuws bestaat al zeer lang. De komst van social media heeft het verspreiden ervan echter een stuk gemakkelijker gemaakt. Naast dat mensen wordt opgeroepen om zelf kritisch te kijken naar nieuwsbronnen, onderneemt ook Facebook zelf stappen om nepnieuws zoveel mogelijk te weren.