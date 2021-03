Nieuwbouw aan het Flaakskampke in Twijzel

ma 29 maart 2021 14.47 uur

TWIJZEL - Vrijdag gingen de heipalen de grond in voor de nieuwbouw van 4 woningen aan het Flaakskampke, nabij de sportvelden, in Twijzel. Het gaat hier 2 woningen 2-1 kap. De woningen worden gebouwd door Stichting Woningbouw Achtkarspelen. De kinderen van basisschool de Oanrin waren hierbij aanwezig en kregen uitleg van directrice Emmy Elgersma van SWA en wethouder Jouke Spoelstra.

Type 2-1 kap

"De woningen die we hier gaan bouwen zijn 2 woningen (type 2-1 kap). De woningen zijn levensloopbestendig met een slaapkamer en douche op de begane grond", aldus Emmy Elgersma van SWA.

Het Flaakskampe heeft in 2019 zijn naam gekregen en is de nieuwe straat op waar eerst het voormalig sportveld was. Naast de woningen die SWA bouwt zijn er nog 4 kavels beschikbaar."