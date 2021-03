Echtpaar Van der Meer-Folkerts viert diamanten huwelijk

ma 29 maart 2021 14.44 uur

BURGUM - Zondag 28 maart was het 60 jaar geleden dat het echtpaar Van der Meer-Folkerts in het huwelijksbootje stapte. Maandag 29 maart kwam burgemeester Jeroen Gebben langs om ze te feliciteren met deze bijzondere dag, het diamanten huwelijk.

De echtlieden leerden elkaar kennen in Winschoten. Van der Meer ging daar naar de kadasterschool en de jonge vrouw Folkerts werkte in een winkel in Winschoten en woonde daar intern. Van der Meer zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Friesland. Hij werd geboren in de stad Groningen en woonde in Zwolle. Hij viel gelijk voor de Friezin.

Van der Meer verkocht zijn motor en voor het geld kocht hij 2 verlovingsringen. Na een jaar verkering trouwde Van der Meer met het beste wyf fan de Walden, zoals hij dat mooi omschreef. Van der Meer 22 jaar en Folkerts 23 jaar. Van der Meer kreeg een baan bij de gemeente in Leeuwarden. Het kersverse echtpaar ging wonen in Gytsjerk bij Van der Meer zijn pake en beppe. Zo konden ze ook wat op pake en beppe passen.

Van der Meer hoorde via collega's dat er een vacature bij de gemeente Tytsjerksteradiel was als landmeter. Na een sollicitatiegesprek met de burgemeester en wethouders werd hij aangenomen. Zoals dat toen ging verhuisde je naar de plek waar je werkte, zo ook het echtpaar. Ze verhuisden naar Burgum.

Van der Meer is in de loop van de tijd een echte Waldpyk geworden. De kinderen zijn Fries opgevoed en Van der Meer heeft Frysk A en B gehaald. Het echtpaar kreeg 2 zonen en 2 dochters. Inmiddels is het gezin behoorlijk uitgebreid met 11 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. Van der Meer heeft 2 jaar geleden een ernstig fietsongeluk gehad waar hij redelijk van is hersteld. Mevrouw Van der Meer is in goede gezondheid.

Het echtpaar geniet nog volop van het leven. Ze zijn veel te fietsen. Dankbaar zijn ze voor het fijne leven dat ze leiden. Zoals Van der Meer aangaf, hij is nog steeds verliefd op zijn 5 sterren kok uit de Wâlden.