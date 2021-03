Doodslag Dokkum: OM eist 13 jaar cel

ma 29 maart 2021 14.02 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 13 jaar cel geëist tegen de 35-jarige Ferwerter die in de nacht van 27 april vorig jaar zijn 29-jarige ex-geliefde in haar woning aan de Schans in Dokkum ernstig zou hebben mishandeld.

Zwaargewond in de garage

De officier van justitie sprak van een ‘buitensporig gewelddadig delict’. De vrouw lag zwaargewond in de garage en in de woning was brand gesticht. Toen de hulpdiensten kwamen, liep het bloed onder de garagedeur door en stond de woning stond vol rook. Het driejarige dochtertje lag boven op bed. De vrouw had ernstig schedelletsel en uitwendige verwondingen.

‘Gruwelijk en schokkend’ hoe slachtoffer werd aangetroffen

Een bloedspoor in de woning leek erop te wijzen dat ze van de trap tot aan de garage was gesleept. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis, de artsen vreesden een tijdlang voor haar leven. De officier noemde het ‘gruwelijk en schokkend’ hoe de vrouw is aangetroffen. Zij en de verdachte hebben een buitenechtelijke relatie gehad. De vrouw had meldingen bij de politie gedaan dat de Ferwerter haar stalkte.

Emmer met schoonmaakspullen

Volgens de verdachte was het precies andersom en werd hij gestalkt door het slachtoffer. De man is dezelfde nacht aangehouden. Hij kwam midden in de nacht thuis, in zijn auto stond een emmer met schoonmaakspullen. Hij verklaarde dat hij zijn auto had schoongemaakt. Volgens de officier van justitie heeft hij zijn auto schoongemaakt om sporen uit te wissen.

Naakt in de auto gestapt

Eerder die nacht was hij naakt thuisgekomen en had hij gedoucht. Daarover had de verdachte gezegd dat hij last had van nachtmerries, hij had een burn-out, en naakt in de auto was gestapt en in zijn blootje door weilanden en sloten was gelopen. De officier stelde dat de man zich van zijn kleding heeft ontdaan, opnieuw om sporen te wissen. De verdachte heeft volgens tijdens de verhoren telkens zijn verklaringen aangepast.

Toerekeningsvatbaarheid

Hij wilde niet meewerken aan een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) en dus konden er ook geen conclusies getrokken worden over de toerekeningsvatbaarheid. De officier rekent de verdachte het delict dan ook volledig aan. Een advies over een behandeling ligt er niet. ‘Maar ik kan me voorstellen dat de rechtbank reden ziet om tbs op te leggen’, aldus de officier. De advocaat bepleitte vrijspraak, hij zette grote vraagtekens bij het bewijs. Er zijn in de woning geen sporen gevonden die naar de verdachte wijzen.

Het slachtoffer diende een schadeclaim in van ruim 600.000 euro. De uitspraak volgt over vier weken.