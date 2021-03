Fietsen voor het AutismeFonds

zo 28 maart 2021 20.53 uur

BURGUM - Van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april vindt de Autismeweek plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). NVA-directeur Karol Henke gaat tijdens de Autismeweek 2021 flink bewegen. Hij neemt van 1 tot en met 4 april deel aan de NVA Sponsorfietstocht van Burgum naar Valkenburg (Limburg). Zo'n 40 deelnemers fietsen zelfstandig elk 500 kilometer in vier dagen, om zo samen autisme letterlijk en figuurlijk zichtbaarder te maken.

De groep hoopt daarmee geld op te halen voor het AutismeFonds. "Op deze sportieve manier willen wij aandacht vragen voor autisme in de samenleving", zegt Henke. "Dat is tijdens deze coronacrisis urgenter dan ooit." "Ik ga 500 kilometer ploeteren op mijn racefiets. Net zoals veel mensen met autisme dagelijks moeten doen", aldus een deelnemer die meefietst voor zijn zoon met autisme.

De route voert over Friese slingerdijken, langs Drentse heidevelden, over de Veluwe, door de bossen in Gelderland, om via de Limburgse heuvels te finishen in Valkenburg. Op dag 1 fietsen de deelnemers van Burgum naar Epe, op dag 2 van Epe naar Nijmegen. De derde etappe gaat van Nijmegen naar Roermond en de laatste etappe van Roermond naar Valkenburg. Nog eens 25 deelnemers kiezen voor een dagetappe.

Meer info over de sponsorfietstocht, de route en de deelnemers is te vinden op www.impactadventures.nl/500km-voor-autisme