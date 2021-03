Keukenbrand door frituren

za 27 maart 2021 19.07 uur

DRACHTEN - De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen voor een keukenbrand aan de Nova Cura in Drachten. De brand was ontstaan tijdens het frituren. De bewoners probeerden de brand zelf nog te blussen, maar dit slaagde niet. Hierop werd besloten de brandweer in te schakelen.

Brandweerlieden wisten met een snelle binnen aanval de pan naar buiten te halen en daar af te blussen. Bij de brand is veel rookschade ontstaan. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen.

