Motor uitgebrand in Dokkum

za 27 maart 2021 12.16 uur

DOKKUM - Een motor is zaterdagochtend in brand gevlogen langs de Rondweg-Noord in Dokkum. De motor vatte vlam op het moment dat de bestuurder hem met een accu wilde starten. De brandweer werd om 11.41 uur gebeld.

De brandweerlieden waren razendsnel ter plaatse omdat de brandweerkazerne ook aan de Rondweg gelegen is. De brandweerlieden hebben het vuur gedoofd.

FOTONIEUWS