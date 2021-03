Automobilist belandt met auto in de sloot

za 27 maart 2021 10.22 uur

BUITENPOST - Aan de Lauwersmeerweg (N355) bij Buitenpost is zaterdagochtend een automobilist met zijn/haar voertuig in de sloot beland. De bestuurder reed richting Lutkepost toen het door onbekende oorzaak misging. De auto raakte in de berm en eindigde in de sloot.

Een inzittende vrouw is na het ongeval opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ook de brandweer en politie werden omstreeks 10.00 uur opgeroepen voor het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval heeft de politie de weg enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

