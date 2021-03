De 3 grootste voordelen van werken dichtbij huis

za 27 maart 2021 09.56 uur

LEEUWARDEN - Wellicht heeft het werken vanuit huis tijdens de coronacrisis je aan het denken gezet; dichtbij huis werken is toch wel heel fijn! Je staat niet meer in de file, hoeft niet lang in de bus of trein te zitten om op je werk te komen, enzovoorts. Mogelijk heeft het je zelfs al aangezet tot het bekijken van een vacaturesite om vacatures in jouw directe omgeving te zoeken. Een mogelijk interessante vacature bekijken begint bij het bepalen van de wensen die je hebt op het gebied van werk. Dichtbij huis werken kan een van die wensen zijn. In dit artikel vind je de belangrijkste voordelen hiervan.

#1: je bespaart ontzettend veel tijd

Het belangrijkste voordeel van dichtbij huis werken is het feit dat je ontzettend veel tijd kunt besparen. Zoals net al genoemd werd sta je niet langer in de file en hoef je geen lange ritten met de bus of trein te maken. Je stapt op de fiets naar je werk en bent in een kwartier weer thuis. Die tijdsbesparing maakt dat je wat langer kunt blijven liggen, dat het makkelijker is om tijdig terug te zijn voor de trainingen op de sportclub van je kinderen, enzovoorts. Tijd is kostbaar en daarmee is dichtbij huis werken bijzonder waardevol!

#2: het past bij het nieuwe werken na corona

Een ander voordeel van dichtbij huis werken is het feit, dat dit past in het nieuwe werken wat men na de coronacrisis verwacht. We zullen niet meer dagelijks naar kantoor gaan voor overleggen, maar steeds meer vanuit huis werken. Op deze manier kunnen we onze tijd beter indelen, worden we minder gestoord tijdens ons werk en zal het makkelijker worden om ons gezinsleven en het werk te combineren. Woon je dicht bij je werk, dan kun je snel op en neer gaan bij overleggen. Het voorkomt dat je een hele dag op kantoor moet zitten.

#3: je kunt eindelijk een hond nemen

Een derde voordeel wat af en toe genoemd wordt; je kunt eindelijk een hond nemen! Nooit eerder werden er in een jaar tijd zoveel puppy’s afgenomen bij fokkers. De coronacrisis maakt dat gezinnen de tijd hebben om hun jonge hond op te voeden. Daarbij zit het dier niet langer dagen achtereen alleen thuis. Iets wat je de hond niet aan wilt doen! Nu de verwachting is dat we na de coronacrisis ook meer thuis zullen werken, biedt dit kansen. Je kunt in de pauze snel naar huis om je hond uit te laten. Zo is deze minder vaak lange dagen alleen thuis.