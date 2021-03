Automobilist vlucht na crash tegen boom

za 27 maart 2021 02.29 uur

SURHUISTERVEEN - Een bestuurder heeft vrijdagnacht zijn voertuig verlaten nadat hij een eenzijdig ongeval had veroorzaakt op de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. De politie werd omstreeks 1.30 uur gealarmeerd voor het ongeval. De dienstdoende agenten troffen een lege auto aan.

De politie kon een uur na het ongeval melden dat er inmiddels een 19-jarige inwoner uit Surhuizum was aangehouden. Hij wordt verdacht van het verlaten van een plaats ongeval en het rijden onder invloed. De bestuurder bleek tevens niet in het bezit van een rijbewijs en droeg geen gordel. De auto is afgevoerd door een berger.

De jongeman liep bij het ongeval alleen een hoofdwond op.

