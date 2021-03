Camper uitgebrand in De Westereen

za 27 maart 2021 01.41 uur

DE WESTEREEN - Een camper uit 2006 is vrijdagnacht uitgebrand op het terrein van minicamping De Zilveren Maan aan de Boppewei in De Westereen. De brand werd omstreeks 0.53 uur door gasten op het terrein ontdekt. Er werd gelijk alarm geslagen.

De brandweer van De Westereen, een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Voor zover bekend was er niemand in de caravan aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer heeft het vuur gedoofd. Een deur werd geforceerd om binnen te komen zodat de brand volledig kon worden geblust. Het ambulancepersoneel heeft een man onderzocht in de ambulance.

