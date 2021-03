Vrouw ontvoerd na botsing met Mercedes

vr 26 maart 2021 22.27 uur

SURHUISTERVEEN - Een vrouw is vrijdagmiddag enkele uren ontvoerd na een opzettelijke aanrijding in Doezum. De vrouw zat bij nog iemand in een rode VW Golf en zij werden op de Eesterweg aangereden door de bestuurder van een Mercedes. De vrouw is na de aanrijding meegenomen door de bestuurder van de Mercedes en zij zijn weggereden.

De politie ging meteen op zoek naar de verdachte. Een arrestatieteam werd ingezet en een politiehelikopter vloog vrijdagavond enige tijd boven Surhuisterveen. Omstreeks 20.00 uur deed de politie een inval bij een woning aan de Peebos bij Doezum. Mogelijk is hier de Mercedes aangetroffen.

De politie liet later in de avond weten dat de bestuurder en de ontvoerde vrouw zijn aangetroffen. De bestuurder is door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. De bestuurder van de VW Golf raakte bij het ongeval gewond. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Klik hier voor een update over deze zaak

FOTONIEUWS