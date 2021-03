Verdachte (29) wil 'één op één' met agent vechten

vr 26 maart 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige man uit Drachten, die begin december vorig jaar een agent beledigde en bedreigde, is vrijdag door de politierechter bij verstek veroordeeld. Hij kreeg een werkstraf van 30 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week opgelegd.

App-bericht gestuurd

De man was op 4 december in alle vroegte naar de woning van familie van zijn vriendin gereden. Vlak daarvoor had hij een app-bericht gestuurd met de mededeling dat hij iedereen "koud" zou maken. Hij verdween ook weer, maar werd later toch aangehouden. Hij verzette zich en bedreigde en beledigde een agent.

Geen rijbewijs

Hij schold de politieman uit voor "sukkel" en "mongool" en riep hij dat hij wel "één op één" met de agent wilde vechten en dat hij de agent "kapot" zou slaan. De Drachtster heeft geen rijbewijs en mocht dus helemaal niet rijden. Een getuige die de man weg zag rijden had de indruk dat hij onder invloed was.

Vaker veroordeeld

In de auto, een VW Golf, werd een whiskyfles en wiet aangetroffen. De Drachtster is vaker veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, voor bedreiging en belediging was hij nog niet eerder met de politie in aanraking gekomen. De Drachtster zou inmiddels vrede hebben gesloten met de familie van zijn vriendin.