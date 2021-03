Vrouw (31) steelt boompjes bij kwekerij

vr 26 maart 2021 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Surhuizum (31) stal in april vorig jaar een paar boompjes bij een kwekerij in Boelenslaan. Vrijdag werd de vrouw door politierechter Birgit Hammerle veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf.

Aan de drugs

In de periode dat ze de diefstal pleegde, zat de verdachte aan de drugs. Ze gebruikte dagelijks GHB en speed. Toen ze de boompjes stal, dat gebeurde 's ochtends heel vroeg, was ze ook onder invloed. Doordat er planten waren verplaatst op de kwekerij werd de diefstal bemerkt. Een medewerker van een nabijgelegen tankstation had 's ochtends vroeg twee vrouwen zien fietsen.

In een opwelling gestolen

Bij de Surhuizumse thuis trof de politie een tweetal rododendrons en planten aan. In de prullenbak lagen labels van fruitbomen. De vrouw verklaarde dat ze niet alles had gestolen, ze had ook wel eens wat gekregen. In een opwelling had ze die ochtend de boompjes gestolen. Ze zit inmiddels in het hulpverleningscircuit, momenteel verblijft ze al zo’n drie maanden in een afkickkliniek.

Omslag gemaakt

Een positieve ontwikkeling, die officier van justitie Bas Rademacher niet wenste te dwarsbomen. Hij eiste een geheel voorwaardelijke celstraf van drie weken met een proeftijd van drie jaar. De rechter maakte er een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur van. "Het gaat goed met u, u hebt duidelijk een soort omslag gemaakt in uw leven", aldus Hammerle.