Bestuurder onder invloed in botsing met scooter

vr 26 maart 2021 13.02 uur

DRACHTEN - Een automobilist is vrijdag omstreeks 12.25 uur in aanrijding gekomen met een scooterrijder. Het ongeval vond plaats bij het CSG Liudger aan de Leerweg in Drachten.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor eerste hulp verlening. De bestuurder bleek onder invloed van drugs achter het stuur te hebben gezeten. Dat werd duidelijk via een speekseltest. De man is door de politie aangehouden. De bestuurder van de scooter werd door het ambulancepersoneel onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS