Groot onderhoud voor jachthaven op Ameland

vr 26 maart 2021 12.34 uur

NES (AMELAND) - De werkzaamheden aan de jachthaven van Ameland gaan in april van start. De haven zal in de periode april tot juni minder goed bereikbaar zijn. Dat laat de gemeente weten. In december 2020 ging de gemeenteraad van Ameland akkoord met het groot onderhoud en de herinrichting van de jachthaven en stelde hiervoor een krediet beschikbaar. In de week van hemelvaart zal de jachthaven weer gereed zijn.

De haven wordt gebaggerd naar NAP -3 m en uitgebreid met een kademuur van 42 meter. De drijvende steigers krijgen een nieuwe indeling waarbij 125 meter verplaatst en hergebruikt wordt en 475 m nieuwe steigers worden geplaatst. De haven wordt ingericht voor ca 70 passanten, 50 leden van de watersportvereniging en geeft meer ruimte voor chartervaart.

De openbare ruimte krijgt ook een onderhoudsbeurt. De bestrating rondom de jachthaven wordt opgepakt en de leugenbank wordt vernieuwd. De gemeente Ameland heeft inmiddels twee contractanten gevonden. Na een aanbesteding heeft Interboat Marinas opdracht gekregen voor de drijvende steigers en Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw BV gaat baggeren en de kade uitbreiden.