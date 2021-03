GGD: Coronacijfers stabiel in Friesland

vr 26 maart 2021 12.22 uur

LEEUWARDEN - Zowel het aantal nieuwe coronabesmettingen als het aantal tests en vaccinaties is de afgelopen week in Friesland licht gestegen ten opzichte van een week eerder. Dat meldt de GGD Fryslân. Vorige week nam het aantal besmettingen nog toe met 36 procent, nu was het 3 procent: van 1606 naar 1658. Het aantal tests ging voor de derde week op rij naar een nieuw record: 18.482.

Minder jongeren besmet

De afgelopen week raakten minder jonge mensen (tot 30 jaar) besmet. Landelijk stijgen de cijfers in deze groep juist. In Friesland is wel een lichte toename zichtbaar bij dertigers en veertigers. Het aantal besmette leerlingen van basisscholen daalde van 215 naar 175. Bij die jongere groep nam het aantal tests nog wel toe, zodat daar het vindpercentage omlaag ging naar ruim 6 procent.

Over de hele linie bleef het gehalte aan positieve uitslagen van het totaal aantal tests stabiel rond de 8 procent. Alle GGD’en maken het testen bij kinderen prettiger door het staafje minder ver in de neus te steken. Na een training van de medewerkers beginnen de GGD’en hier op 4 april mee.

Daling in zorgcentra

De daling van het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zet door. In een week tijd waren er een kwart minder positieve testen. Het ging om 62 bewoners en medewerkers en 5 clusters van 3 of meer besmettingen. Tijdens de piek van begin februari waren er 282 besmettingen en 21 clusters. De sterke afname komt doordat de meeste bewoners inmiddels zijn gevaccineerd. In de thuiszorg waren deze week 27 besmettingen, een derde minder. In de ziekenhuizen daalde het aantal positieve tests van 74 naar 57.

Paasweekend

Gezien de hoge besmettingscijfers wijst GGD Fryslân erop om terughoudend te blijven met (familie)bezoekjes tijdens de Paasdagen. Nog steeds geldt uiteraard de regel van maximaal één bezoeker per dag. GGD Fryslân doet een beroep op het gezonde verstand van de inwoners van de provincie: "Was geregeld de handen, houd afstand en ontmoet elkaar bij voorkeur in de buitenlucht. Kinderen zijn uitgezonderd van de beperkte bezoekregeling, maar neem hen niet mee naar pake en beppe als ze een snottebel hebben en niet getest zijn."

Vaccinaties

De afgelopen week heeft een recordaantal van 11.871 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De week ervoor waren dit 11.401 personen. In totaal zijn er nu 69.924 prikken gezet door de GGD bij Friezen, waarvan bijna 45.000 bij 75-plussers. Ruim 21.000 provinciegenoten hebben twee prikken gehad. Sinds woensdag is het vaccin AstraZeneca weer in gebruik.

Vanaf komende week krijgt een nieuwe leeftijdsgroep een uitnodiging voor een vaccinatie. De 73- en 74-jarigen kunnen eerst een brief van het RIVM verwachten. Een week later de 71- en 72-jarigen. Daarna volgen de 70-jarigen. GGD Fryslân opent de komende weken drie nieuwe vaccinatielocaties. Heerenveen gaat 6 april open, Franeker 12 april en Dokkum 14 april.

Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden komen deze week zo’n 3000 eilanders aan de beurt. Op Terschelling en Ameland was er voor de 65 tot 75 jarigen een eerste prik. Voor deze groep gaat in de week van 19 april een team voor de derde keer naar de eilanden, om de tweede prikken te zetten.

Cijfers

Met de 1658 besmettingen van deze week zijn nu 31.357 inwoners van Friesland positief getest op corona. Inmiddels zijn er meer dan 300.000 tests afgenomen in Friesland. Bij de GGD zijn net als een week eerder 10 sterfgevallen gemeld. Er zijn 11 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten

In 12 van de 18 Friese gemeenten steeg het aantal besmettingen. In De Fryske Marren en Ooststellingwerf waren de cijfers nog niet eerder zo hoog. In de gemeenten met de hoogste aantallen (Súdwest-Fryslân en Leeuwarden) daalden de cijfers wel. Waadhoeke was de grootste daler deze week.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 309 (347), Leeuwarden 222 (264), De Fryske Marren 186 (142), Noardeast-Fryslân 162 (150), Smallingerland 161 (150), Waadhoeke 128 (176), Ooststellingwerf 77 (46), Heerenveen 75 (57), Dantumadiel 72 (36), Weststellingwerf 69 (61), Tytsjerksteradiel 63 (55), Opsterland 56 (50), Achtkarspelen 41 (35), Harlingen 30 (34), Terschelling 5 (2), Schiermonnikoog 2 (1), Vlieland 0 (0) en Ameland 0 (0).