Auto's rijden te hard 'door' Wetter- en Willepark

do 25 maart 2021 17.35 uur

BURGUM - Automobilisten rijden te hard over de Gaestmabuorren in Burgum. Dat werd donderdag duidelijk tijdens de digitale raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel. De bewuste weg loopt dwars door het Wetter- en Willepark waardoor voetgangers en fietsers ook veel van de weg gebruik maken. Raadslid Peter van der Hoef (PvdA) vroeg aandacht voor de kwestie.

"It is bekend dat dêr hurd riden wurdt." was het antwoord van wethouder Tytsy Willemsma. Uit metingen blijkt dat er gemiddeld meer dan 10 km/u te hard gereden wordt. Het gaat vooral om het stuk ten oosten van de Lange Laan. De wethouder kon nog niet aangeven of de weg op korte termijn veiliger gemaakt kan worden zoals Van der Hoef graag zou zien. De weg is pas later in de tijd aan onderhoud toe.

Willemsma wilde de weg wel hoger op de prioriteiten-lijst te zetten. Voor het zomerreces zal er een voorstel komen om te kijken wat er mogelijk is om de weg (provisorisch) veiliger te maken.