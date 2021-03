Rechtbank: steken met mes was zelfverdediging

do 25 maart 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoner van Gorredijk heeft naar het oordeel van de rechtbank uit zelfverdediging gehandeld, toen hij op 24 augustus vorig jaar een dorpsgenoot met een mes stak. De Gorredijker werd mishandeld met een stalen honkbalknuppel.

Oppervlakkig gestoken

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een noodweersituatie: de Gorredijker werd in de woning van de dorpsgenoot mishandeld met een honkbalknuppel. Om zichzelf te verdedigen had de man de dorpsgenoot vervolgens tot drie keer toe oppervlakkige wonden toegebracht met een klapmes dat hij zelf had meegenomen. Vervolgens had de Gorredijker de woning verlaten.

Verdediging was proportioneel

De rechtbank vond dat de man, door met een mes te steken, niet de grenzen van de noodzakelijke verdediging had overschreden. “De verdediging was proportioneel”, aldus de rechtbank. De Gorredijker had zijn aanvaller oppervlakkige steekwonden toegebracht. Het geslaagde beroep op noodweer leverde de verdachte een ontslag van alle rechtsvervolging op.

Voordeur rustig dichtgedaan

De man was naar zijn dorpsgenoot gegaan om verhaal te halen: die zou aan een kennis van de verdachte kapotte spullen hebben verkocht. De dorpsgenoot en zijn zoon verklaarden dat de verdachte er meteen op los zou hebben geslagen. Op beelden van een beveiligingscamera van een van de buren was te zien dat het slachtoffer de verdachte op een normale manier had binnengelaten en rustig de voordeur had dichtgedaan.

Niets gezegd over honkbalknuppel

Vader en zoon hadden niets tegen de politie gezegd over de honkbalknuppel. Die werd bij een onverwacht bezoek van de politie in de woning aangetroffen. Dat bracht de rechtbank tot de conclusie dat er meer waarde aan de verklaring van de verdachte gehecht moest worden dan aan wat vader en zoon hadden verklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 16 maanden.