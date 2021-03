Kleine aardbeving bij Munnekezijl

zo 28 februari 2021 21.25 uur

MUNNEKEZIJL - Het KNMI heeft zondag om 15.18 uur een kleine aardbeving geregistreerd bij Munnekezijl. De aardbeving was 1,3 op de schaal van Richter. Dit is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving in een getal wordt uitgedrukt.

Bevingen tussen de 1,0 en 1,9 op de schaal van Richter worden normaal gesproken niet gevoeld door de mens en veroorzaken geen schade. Volgens de gegevens van het KNMI vond de aardbeving plaats op 3 kilometer diepte.