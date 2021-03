Onbekende rijdt muurtje kapot in Garyp

zo 28 februari 2021 21.01 uur

GARYP - Een vooralsnog onbekend gebleven automobilist heeft zaterdagnacht een muurtje kapot gereden langs de doorgaande weg van Garyp. De aanrijding vond zaterdagnacht plaats. Buurtbewoners zouden de knal hebben gehoord.

De auto werd zondag op de parkeerplaats bij de sportvelden in het dorp aangetroffen. De auto is door de politie in beslag genomen. Het muurtje raakte over een tiental meters beschadigd.