Meer dan €2500 opgehaald voor Drachtster horecazaken

zo 28 februari 2021 18.25 uur

DRACHTEN - Op de website doneeractie.nl is de afgelopen zes dagen geld ingezameld voor twee Drachtster horecazaken, Kafee 8 en Grootcafe M’n Zusje. Op dit moment staat de teller na 37 donaties op € 2.670. De donaties variëren van 10 tot wel 1.000 euro!

De actie is een initiatief van iemand die regelmatig in beide horecagelegenheden te vinden was, Ytzen Zijlstra. “Beide eigenaren ken ik goed en het ging me aan het hart. Ik zat op een avond thuis op de bank en toen dacht ik: ik moet wat doen.”

“Als ik zelf niet hoefde te werken ging ik graag wat eten bij M’n Zusje en daarna nog gezellig een borreltje doen in Kafee 8. Ik mis gewoon de sfeer, de gasten en natuurlijk de themafeesten in Kafee 8”, aldus Zijlstra. “Het doel van €30.000 is tot stand gekomen na wat rekenwerk en er vanuit gaande dat het nog wel een aantal maanden gaat duren.”

Jolke Schuitmaker is een van de eigenaren. Hij was niet van de actie op de hoogte, maar het doet hem goed te zien dat zoveel mensen het missen. “Wij missen het zelf ook enorm! De mensen, de gezelligheid. En het is nog maar afwachten wanneer we weer open kunnen, voor hetzelfde geld duurt het nog tot 1 oktober.”

In december werden symbolisch al een groot aantal Drachtster horecazaken te huur aangeboden. Omdat het water hun al aan de lippen stond. Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder en de alle horecazaken zijn nog steeds gesloten voor gasten.

Zijlstra hoopt dat meer mensen de horecabedrijven gaan steunen. “Het hoeven geen grote bedragen te zijn, maar als je wat wat kunt missen dan kun je daar je steentje mee bijdragen.” Doneren kan op deze website.

