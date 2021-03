Mega silo's op transport vanuit Drachten

za 27 februari 2021 13.05 uur

DRACHTEN - Twee grote silo's zijn zaterdagochtend op bijzonder transport gegaan vanuit Drachten. Per boot waren de silo's naar de Haven gebracht om vervolgens over de weg naar de eindbestemming in Emmen te rijden. Met een grote kraan werden grote silo's op een vrachtwagen gehesen.

Op de Noorderhogeweg moesten verkeersborden worden verwijderd zodat het transport doorgang kon vinden. Ook werden takken uit bomen gezaagd . De volledige Noorderhogeweg tot de N31 richting Emmen was afgesloten voor het verkeer.

De silo's worden naar Emmtec aan de Eerste Bokslootweg in Emmen vervoerd.

