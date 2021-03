Berchhiem weer open, geen nieuwe besmettingen

za 27 februari 2021 11.05 uur

BURGUM - Bij bewoners in Berchhiem (alle afdelingen) zijn er de afgelopen periode geen nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Dat meldt de Kwadrantgroep: "Dit is goed nieuws en betekent dat alle afdelingen van Berchhiem vanaf zaterdag 27 februari open zijn voor bezoek."

Het bezoek blijft wel 'gecontroleerd' zo laat Kwadrantgroep weten op hun site: "Het spreken en zien van familie en naasten is iets wat bewoners in deze coronaperiode erg missen. Tegelijk is één van belangrijkste maatregelen in de bestrijding van het coronavirus het ontmoeten van zo weinig mogelijk mensen. Bewoners van onze locaties mogen per dag één bezoeker ontvangen. Elke bewoner heeft hooguit drie vaste bezoekers, die verdeeld over de week en alleen langskomen. Zo heeft elke bewoner een 'bubbel' van drie bezoekers en blijft het aantal mensen dat een bewoner ziet beperkt."