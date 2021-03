Kapotte ABS en te hard gereden: 120 uur werkstraf

vr 26 februari 2021 13.55 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van De Wilp reed te snel en de ABS (antiblokkeersysteem) van zijn auto functioneerde niet naar behoren, toen hij op 17 april 2019 op een andere auto botste. Vrijdag werd de Wilpster veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

Andere bestuurder had voorrang

Op de kruising van de Tolleane en de Weinterp bij Wijnjewoude was de Wilpster, komende vanuit de richting Wijnjewoude, op een auto geknald. De andere bestuurder kwam van rechts en had dus voorrang. Volgens de inzittenden van de andere auto reed de Wilpster veel te hard.

80 kilometer per uur gereden

Dat was ook de conclusie van de verkeersspecialisten van de politie: uit de sporen op het wegdek leidden die af dat de verdachte minimaal 80 kilometer per uur moet hebben gereden. Ter plaatse is 60 het maximum.

Wielen blokkeerden

Bovendien werkte de ABS van de Peugeot 307 van de Wilpster niet goed, waardoor de wielen blokkeerden tijdens het remmen. Als de man zich aan de snelheidslimiet had gehouden en als de ABS had gewerkt, dan had naar de mening van de politie een botsing voorkomen kunnen worden.

Gebroken nekwervel

De bestuurder van de andere auto liep een gebroken nekwervel op. Een verwonding die door de rechtbank gekwalificeerd werd als zwaar lichamelijk letsel. De ouderdom van de zaak woog de rechtbank in het voordeel van de Wilpster. En hij had een blanco strafblad.