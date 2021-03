Coronabesmettingen met 19% gestegen in Friesland

vr 26 februari 2021 12.17 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland steeg de afgelopen week met 19%, van 1128 naar 1346. Dat heeft de GGD Fryslân bekendgemaakt. Dit aantal is een maand lang niet zo hoog geweest. Bijna 11.000 inwoners lieten zich testen, tegen 8565 vorige week. "De zorgen nemen toe nu ondanks de hogere cijfers de vrijheden in de samenleving toenemen." zo laat de GGD weten.

Verpleeghuizen

Er zijn minder verpleeg- en verzorgingshuizen waar het coronavirus binnendringt en het totaal aantal nieuwe besmettingen neemt daar verder af. Net als het RIVM ziet GGD Fryslân hier de eerste tekenen dat vaccinatie effect heeft. Ook in de ziekenhuizen komt minder corona voor.

Tegenover de daling onder ouderen staan meer besmettingen onder kinderen en veertigers. Op basisscholen, die twee weken geleden weer open mochten, steeg het aantal besmettingen in een week van 41 naar 102. Het ging om 81 leerlingen en 21 medewerkers. De stijging is mede te wijten aan strenger testbeleid.

Vaccinaties

Er zijn via de GGD 7509 inwoners van Friesland in een week tijd gevaccineerd. Vorige week waren dat er 10.291. Dat hogere aantal kwam vooral doordat toen gevaccineerd is op de Friese Waddeneilanden. In totaal zijn er in een maand tijd via de GGD 35.506 prikken gezet bij Friese ouderen en zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers die in nauw contact staan met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben aanstaande maandag allemaal hun tweede prik met het Pfizer-vaccin gehad. Hierdoor kunnen vanaf maandag meer ouderen een inenting krijgen (van 440 per dag naar 730 per dag).

Tot nu toe gaat het om de leeftijdsgroepen van 80 jaar en ouder. Vanaf 2 maart krijgt ook de groep thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar een uitnodiging van het RIVM (de oudsten eerst). Een tweede nieuwe groep betreft medewerkers in de wijkverpleging die nauw contact hebben met cliënten. Zij krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief via hun werkgever.

Maandag opent de vaccinatielocatie in Drachten. Die start met een of twee priklijnen met als doel vaccineren dichter bij huis mogelijk te maken. Doordat de hoeveelheid vaccin de eerste weken gelijk blijft, neemt het aantal prikken in WTC Expo in Leeuwarden eerst af.

Cijfers

Met de 1346 besmettingen van deze week zijn nu 25.757 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Het aantal bij de GGD gemelde sterfgevallen van coronapatiënten lag afgelopen week op 21, 17 minder dan een week eerder. Van 13 besmette personen is doorgegeven dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen (vorige week 20).



Gemeenten

In Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren testten de afgelopen week de meeste mensen positief. Procentueel steeg het aantal nieuwe besmettingen het meest in Waadhoeke en Ooststellingwerf en op Schiermonnikoog en Terschelling. Harlingen en Schiermonnikoog hadden nog niet eerder zoveel besmettingen in één week.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 254 (217), Súdwest-Fryslân 234 (180), De Fryske Marren 129 (89), Smallingerland 111 (97), Achtkarspelen 84 (82), Waadhoeke 82 (47), Noardeast-Fryslân 79 (78), Heerenveen 78 (55), Weststellingwerf 65 (52), Tytsjerksteradiel 55 (75), Dantumadiel 50 (48), Ooststellingwerf 41 (26), Harlingen 32 (26), Opsterland 30 (39), Schiermonnikoog 12 (4), Terschelling 9 (5), Vlieland 1 (2) en Ameland 0 (6).