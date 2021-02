Online lezing: Mooie verhalen uit oud Drachten

do 25 februari 2021 18.08 uur

DRACHTEN - Benieuwd naar oude verhalen uit Drachten? Meld je aan voor de gratis online lezing Oud Drachten, georganiseerd door Bibliotheek Drachten Historische vereniging Smelne’s Erfskip op donderdag 18 maart. Douwe de Graaf vertelt de levensverhalen over bekende, rijke, arme, slechte, goede, hardwerkende, luie, gekke, vrolijke maar vooral bijzondere Drachtsters. De lezing is te volgen via het videoprogramma Zoom.

Bijzondere Drachtsters zoals de Drachtster Pavarotti Ritske Numan, de donkere petroleumverkoper Jan Grupstra of de joodse handelaar in huiden Mozes van Leer die zich voor deportatie moest melden maar nog net de dans ontsprong. En wat denkt u dan van de straatmuzikanten, zoals Evert Pierewiet, Hendrik Polstra met zijn harmonica en later grammofoon, ons aller Peije en Anne Clown. Ook mag de beroemde Jan de Roos in dit verband niet vergeten worden.

Ook de industriële ontwikkeling van Drachten komt in beeld, zoals de touwslagerij van Van der Baan en de leerlooierij van Spahr van der Hoek.

Verder een inkijk in het amusement van het vroegere Drachten. Amusement zoals het Grande Théatre Edison van Georg Christiaan Slieker, de eerste persoon in Nederland met een reizende bioscoop en de destijds veel bezochte bios Cinema Modern. Amusement in de vorm van uitgaan en dansen in het weekend bij Bolier, Vreewijk of het VVV-gebouw.

Online lezing

De lezing wordt live uitgezonden vanuit de studio in Bibliotheek Drachten. Deelnemers volgen de lezing via het videobelprogramma Zoom en kunnen ook vragen stellen. De lezing is gratis te volgen, aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan via de website van Bibliotheek Drachten www.bibliotheekdrachten.nl.