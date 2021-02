Wind draait: brand in takken slaat over naar hooibalen

do 25 februari 2021 17.18 uur

JISTRUM - Een partij hooibalen is donderdagmiddag in brand gevlogen op een boerenerf aan de Ieswei bij Jistrum. Een bult met takken was eerder in brand gezet. Mogelijk door een gedraaide wind sloeg het vuur later over naar de hooibalen.

De brandweer van Drogeham werd om 16.56 uur opgeroepen voor de brand. De brandweerlieden zijn ter plaatse gekomen om het vuur te doven. De brandweer had moeite met de waterwinning omdat de brandhaard zich in een weiland bevond. Er moesten vele slangen gebruikt worden om nabij het vuur te kunnen komen.

